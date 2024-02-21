Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi için yeni müjdeler gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın başladığını tüm dünyaya müjdelediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümüzde 31 Mart'ta yerel seçimler var. 38 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. Tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi çok kritik seçimlerde tercihimizi kullanacağız. Milli mücadeleyi nasıl Cumhuriyetimizle taçlandırdıysak birer yıl arayla yapılan seçimlerle Türkiye Yüzyılı'nın başladığını da tüm dünyaya müjdeliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımlarıyla Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında da milletimizi hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü gerçek belediyecilikle yapalım. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler bizim vazgeçilmezlerimiz olacaktır. Şehirlerimizi çevreye ve tabiata duyarlı, estetikle, tarihi, kültürel doğal zenginliklerle kurulmuş şekilde geliştireceğiz" dedi.

Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Milli Muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları , AKINCI'yı yaptık mı? Kızılelma var ya F-16'nın taşdığı bombayı taşıyor. Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? "Yapamazlar..." Bu özgüven fukaralarına, "Parçası kalorifer peteğine benziyor" diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren 'KAAN' projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.