Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samimiyseniz referanduma gidelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde kadınların Anayasa korumasında olmasını isterken, "Referanduma gidelim, çünkü millet en iyisini söyler" çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

"Türkiye'de 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa ediyoruz ne de sadece sınırlı bir alandaki başarılarımızdan söz ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma atılımıyla geldiği seviyenin, hayatın her alanını, insanın tamamını kapsayan sonuçlarıyla birlikte geleceğ umutla ve güvenle bakabilmeyi sağladığını söyeldi.

"Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021-2025 Eylem Planı, kadınlarımızı fiziksel şiddet yanında onur ve haysiyetlerine yönelik saldırılardan da korumayı amaçlamaktadır."Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir" diye konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü için anayasa değişikliğine ilişkin "Şimdi arkadaşlarımız ziyarete gittiler, şu anda gerek yok, seçimden sonra bunu çalışalım dediler. Sen gece yarısı dedin, biz yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. Verelim el ele, bu işi bitirelim. Bir daha da gündeme gelmesin, neden kaçak güreşiyorsunuz?" diye sordu.

https://youtu.be/nogWYAUgFWk

"Yıllar yılı başörtünün düşmanı olan ve üniversitelerimizde ikna odalarını kuranlar şimdi de geldiler başörtüsü sorunun çözelim diyorlar" diyen Erdoğan, "Bu işi çözelim, kadınlar anayasa korumasında olsun" çağrısında bulundu.

REFERANDUM ÇAĞRISI

"Referanduma gidelim" diyen Erdoğan, "Çünkü millet en iyisini söyler, gidelim millete. Teklifimiz üzerinde uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız çok kârlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamaması halinde bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız. Köklü bir çözümü anayasamıza kazandırmayı ümit ediyoruz. Türkiye Yüzyılı programımızla vatandaşlarımızın tamamıyla birlikte, kadınlarımızın tüm meselelerini çözerek ülkemizi çok daha ileri taşımakta kararlıyız" diye konuştu.