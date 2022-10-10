Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samimiyseniz görelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, başörtüsü için anayasa çalışmasına vurgu yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ithafen, "Meclise getireceğiz, samimiyseniz görelim" dedi. Erdoğan, Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini de özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştireceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Türkiye’yi eğitim, sağlık adalet, emniyet üzerine inşa edeceklerinin sözünü verdiklerini ve 20 yıldır da sözlerinin arkasında durduklarını söyledi.

ÜNİVERSİTE SAYISINI 76'DAN 209'A ÇIKARTTIK

"Gençlerimizin yükseköğretime erişimini kolaylaştırmak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik" diyen Erdoğan, "Biz 76 üniversiteden 209 üniversiteye çıkarken ne gerek var dediler. Ama bilmiyorlardı ki bugün Iğdır'da Muş'ta, Kars'ta, Ağrı'da üniversite olmazsa oradaki yavrularımız oradaki gençlerimiz nerede üniversite tahsilini yapacaktı? Parası, pulu imkanı varsa Ankara'ya, İstanbul'a gelecekti. Yoksa üniversite okuyamayacaktı. Ama şimdi profesörlerimiz, doçentlerimiz, tüm akademisyenlerimiz Kars'a da, Ağrı'ya da, Muş'a da gidiyor, Hakkari'ye de gidiyor ve yavrularımızı evlerinin yanı başındaki üniversitelerde okutuyorlar. Türkiye son 20 yılda 25-35 yaş arası Yükseköğretim mezunu oranını yüzde 348 arttırdı" diye konuştu.

"ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Üniversitelerde zaman zaman mağduriyetlere yol açan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ni özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştireceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara da yükseköğretimde yeni bir kapı açacaklarını belirtti.

"SİBER GÜVENLİKTE ARANAN ELEMAN OLUNACAK"

"35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız" diyen Erdoğan, Siber güvenlik meslek yüksekokullarında yetişecek gençlerin de siber güvenlik alanında 'ara eleman' değil inşallah 'aranan eleman' olacaklardır" diye konuştu.

https://youtu.be/ee-mSax-SuA

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA ÇALIŞMASI

Bu arada başörtüsü ile ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısında bulunarak, "Eğer samimi ve dürüstsen, gel Anayasa değişikliğini yapalım ve tamamen masadan kaldıralım. Samimiysen Anayasa değişikliği yapalım" dedi.

Bu temel hakkı anayasal güvence altına alacaklarının altını çizen Erdoğan, Adalet Bakanı yaptıkları çalışmayı Kabine toplantısında kendilerine sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması ardından YÖK Başkanı ile birlikte bireysel ve kurumsal başarı ödüllerini takdim ederek, bilim insanları ve üniversite yöneticilerini tebrik etti.