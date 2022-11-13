Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıda 6 kişi vefat etti, 53 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Erdoğan, ilk belirlemelere göre olayın terörle bağlantılığı olduğunu, incelemeden sonra nihai kararın verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Bu kalleş saldırının failleri ve arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak" dedi.

GÜNDEM 13.11.2022, 18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıda 6 kişi vefat etti, 53 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları işe yaramayacaktır. Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak. İstanbul Valiliğinden aldığımız bilgilere göre, 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Son bilgilere göre 53 vatandaşımız yaralandı.

Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında tespitler var. Kamera incelemeleri devam ediyor. İnceleme sonunda nihai kararı vereceğiz.

Karadeniz'de tahıl koridoru girişimi hayata geçirdik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın başta Afrika olmak üzere ihtiyacı olan ülkere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Salgın döneminde yaşananlar yetersizlikler ve adaletsizleri gözler önüne serdi. Asgari sağlık hizmetini alamayan birçok ülkede sorunlar baş gösterdi. Sağlık sistemine yaptığımız yatırımlarla bunun neticilerini görmüş olduk.

Dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık teması öne çıkıyor. Ülkemizin elektronik devlet ve dijital dönüşüm başarılarını muhataplarımızla paylaşacağız. Zirve kapsamında liderlerle de ikili görüşmeler yapacağız.

KKTC'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak alınması önemli bir adımdır. Bunun altını güçlendireceğiz. 

Gerek Putin gerek sözcüleri açıklama yaptı. Türkiye'nin enerjide de bir hat olması konusunda da açıklama yapıldı. Atılacak adımlarla birlikte Türkiye, bir hat olarak doğalgaz dağıtımı, enerji dağıtımı gibi bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında da Türkmenistan ziyaretinde de orada da bunları konuşacağız.

#cumhurbaşkanı erdoğan #İstiklala Caddesi #Patlama #Terör saldırı
Yorumlar (0)
17
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Başakşehir 13 24
5. Konyaspor 14 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 13 23
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 14 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4