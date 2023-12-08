Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadriu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkalığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadriu görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları çerçevesinde son gelişmeler ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi için uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'nın tanınması konusunda desteğini artırarak sürdüreceğini ve Kosova'nın bulunduğu bölgede de barış ve istikrarın yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti.