Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.BAE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükûmetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükûmetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü.