Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki partililere telefonda hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla Şanlıurfalılara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın telefonu aracılığıyla Osmaniye'deki partililere hitap etti.ANKARA (İGFA) - Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Esnafı ziyaret eden Bakan Yanık, daha sonra AK Parti Türkmen Belde Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Toplantı sırasında Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Bakan Yanık'ın telefonu aracılığıyla partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli Türkmen beldeli, Osmaniyeli kardeşlerim, bu mübarek cuma gününde sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" diledi.

ŞANLIURFA'DA KANAAT ÖNDELERİNE SESLENDİ

Bu arada Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, Ticaret Borsası'nda muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Muhtarlara ve kanaat önderlerine Bakan Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye'nin bu noktada adeta bir bel kemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir" diye konuştu.

Her iki şehirle yaptığı ayrı telefon görüşmesinde partililer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.