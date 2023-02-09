Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de son durumu açıkladı

Depremde etkilenen illerden biri olan Osmaniye'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde yaralı ve ölü sayısına ilişkin son durumu paylaştı.OSMANİYE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye’de incelemelerde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret ederek, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, an itibariyle can kaybının 16 bin 170'e, yaralıların sayısının ise 64 bin 194'e ulaştığını kaydetti.

https://youtu.be/8B8NcYwvl4g