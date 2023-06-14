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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödemeler bayram öncesi yapılacak

GÜNDEM 14.06.2023, 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödemeler bayram öncesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylıkları ile yaşlı aylığı ödemelerini erkene aldıklarını duyurarak, "1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı öncesinde sevindiriyoruz" dedi. Emekliler, memurlar ve işçilerle ilgili düzenleme ve görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, milleti enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, deprem bölgesine yeni sanayi alanlarının da kazandırılacağını müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Yeni Kabine'nin Beştepe'deki ikinci toplantısı 8,5 saat sürdü. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek "Millete Sesleniş" konuşmasıyla toplantıdaki detayları paylaştı. Erdoğan, bakanlardan, bakanlıklara ilişkin kısa, orta ve uzun vadedeki programlara ilişkin sunumlarını dinlediklerini anlattı. Hükümet programını hazırlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın görevlendirildiğini açıkladı.

"MİLLETİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

"Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET HERKESİN İÇİNE SİNECEK"

Geçen hafta emekli ve çiftçilerle ilgili müjdeleri anımsatan Erdoğan, "Bundan sonra da çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmak isteyen kim varsa yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylıklarını erkene alıyoruz. 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı öncesinde sevindiriyoruz. Sadece Haziran ayı içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz. Asgari ücret komisyon çalışmalarına başladı. Görüşmeler asgari ölçüde sürüyor. Herkesin içine sinecek bir rakam ortaya çıkacak. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun meclise sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birliğini, dirliğini, standartlarını yükeltecek adımları hep beraber atalım diyerek, her türlü müspet teklifere yapıcı eleştirilere açık olduklarını söyledi.

https://youtu.be/bAdGJAlY9Jo

SİVİL ANAYASA MESAJI

"3 Kasım 2002 seçimleriyle başlayan Türkiye'nin siyasi istikrar ortamı, yeni sistem sayesinde artık kurumsallaşmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa seçimlerle birlikte tarih olmuştur" dedi.

"Millete oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş, kararını vermiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi sadece prangalardan kurtarmadık, aynı zamanda gücünü tam kapasite kullanabilir hale ulaştırdık. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacaklarını kaydetti.

"KADINLARIMIZ YENİ DÖNEMDE DE ÖNCÜ ROL OYNAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların yeni dönemde de her alanda öncü rol oynamaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omzunda yükselecektir. Tayin ettiğimiz hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Seçimler sonrasında ilk yurt dışı ziyaretlerinde bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'da gerçekleştirdiği temaslar ve görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü toplantıda deprem bölgelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalara yönelik de istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ SANAYİ SAYISI 18'E ÇIKIYOR

6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde bugüne kadar 65 milyar lira nakdi yardım yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde zarar gören sanayi sitelerinin hasar tespitlerini tamamladıklarını, ekonominin canlanması amacıyla iş dünyasına destekleri arttırdıklarını söyledi. Deprem bölgesinde ekonomiye katkı sağlayacak yeni adım olarak duyurduğu 2 bin 430 hektarlık alanı sanayi sahası olarak ayıracaklarını belirten Erdoğan, "11 yeni yeri daha sanayi alanı yaparak sanayi sayısını 18'e çıkaracağız. Yeni sanayi alanlarımızın deprem bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz afetzede kardeşlerimizi kesinlikle sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, gençlerin büyük ilgi gösterdiği yaz spor kampları ve seyahat programlarına devam edeceklerini söyledi.

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