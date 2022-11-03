Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları paylaştı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Youtube kanalından banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı" başlığıyla aracı kullandığı anların yer aldığı videoya yer verdi.
Videoda, hafta sonu Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılışı gerçekleşen Togg tesislerinde ilk olarak eşi Emine Erdoğan ve Togg CEO'su Gürkan Karakaş ile birlikte gerçekleştirdiği test sürüşü ardından, yerli otomobilin banttan inişi sırasında fabrika işçilerinin Erdoğan'ı 'Anadolu" renkli araçla sahneye coşkulu uğurlaması yer aldı.
Paylaşımda, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadeleri kullanıldı.
https://youtu.be/ro4oOFXvXKk
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