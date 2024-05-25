Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.ANKARA (İGFA) - CUMhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi âleme irtihalinin 41'inci yıl dönümünde rahmetle hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.