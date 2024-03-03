Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muğla'nın emrindeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıldır Muğla'ya 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını anımsatarak, "Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıyoruz. İnşallah beraberce bayramdan önce 31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacağız" dedi.MUĞLA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuşuyor.

Muğla'ya yapılan her hizmette damgalarının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini fahri Muğlalı olarak gördüklerini belirterek, bu vesileyle geçen yıl Mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 34,5 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür etti.

Türkiye'yi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle yönetirken Muğla'ya verdikleri verdiğimiz sözü tutmak için de gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, "İktidara geldiğimiz günden bu yana 122 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 11 bin 157 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Şimdi de Muğla-Bodrum ve Fethiye'ye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

Muğla'nın hak ettiği yerde olmadığını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun sebebinin Muğla'yı yöneten belediye olduğunu belirterek, 31 Mart'ta Muğla'yı gerçek belediyecilikle buluşturacaklarının sözünü verdi. Erdoğan, Ramazan bayramından önce 31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacaklarını kaydetti.