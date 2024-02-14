Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) Mısır'a gitti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmî törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmî yemeğe katılacak.
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