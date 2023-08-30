Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin en önemli vasfı hürriyet sevdası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin, Türk milletinin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir" ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünde Türk milletinin, Kıbrıs Türkü'nün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayram sevincini paylaşanlara da Türk milleti adına şükranlarını sundu.

Mesajında "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir" değerlendirmesini yapan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi, 'Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir" dedi.

Son 21 yılda her alanda hayata geçirilen hamlelerle Türkiye'yi büyük şahlanışı yapabilecek her türlü kapasiteye kavuşturduklarını ifade eden Erdoğan, "Tam bir demokrasi şöleni içinde geçen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefimize giden yolda kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Milletimizin güçlü desteğini bir kez daha gördüğümüz seçimler neticesinde hizmet ve eser siyasetimize hız verdik. Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ederken, tüm şehitlere ve gazilere Allah’tan rahmet dileyerek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.