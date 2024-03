Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı

Bu ülke ve millet için çok büyük hayallerinin olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 2023 hedefleri ile Türkiye'yi bugünlere hazırladıklarını, şimdi de Türkiye Yüzyılı ile ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini verdiklerini dile getirerek, "Milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin, Adliye Meydanı'nda düzenlenen Şırnak mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Ülkenin her bireyinin hayatına olumlu yönde dokunduk. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak'tır. Gerçi Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Sadece Şırnak'la değil, bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Hâlbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye de olmaz. Geçmişte yaşanan kimi olumsuzluklar bu gerçeği asla değiştiremez. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız farklı sebeplerle sıkıntı, eziyet çekti, yokluk yaşadı. Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının, ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mahrumiyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi. Rahmetli Menderes bu gidişe 'dur' diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler, cuntalar ve vesayetler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istenmişse de milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı. Millet bununla kalmadı, yakaladığı her fırsatta tercihini millî iradenin güçlenmesinden yana yaparak, kazanımlarını adım adım ileriye taşıdı. Dolayısıyla bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar, sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur."diye konuştu.

"SİZ BAKMAYIN FELAKET TELLALLIĞI YAPANLARA"

"Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin hataları elbette olmuştur, ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin, hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Kendi mücadelemizi, kendi imkânlarımızla yürütecek seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakârlık yaptık. Hamdolsun emeklerimizin karşılığını alıyoruz" dedi.

Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize uçağından tankına, helikopterinden radarına envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanların şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet istikrar ve güven iklimimizin zarar görmesine engel olursak, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarsak, aramıza fitne sokmak isteyen muhterislere fırsat vermezsek, sahip olduğumuz imkânları çok çalışarak fırsata dönüştürürsek, emin olun Allah'ın izniyle daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara" diye konuştu.

Türkiye'nin önünün, ufkunun ve bahtının açık olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimsenin mani olamayacağını söyledi.

"ŞIRNAK'A 100 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinin en somut örneklerinin şehirlere yaptıkları yatırımlar olduğunun altını çizerek, bu anlayışla Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını söyledi. Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettiklerini ve Şırnak Üniversitesini kente kazandırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik ve sporda 2 bin 476 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtıklarını, 4 gençlik merkezi, Şırnak Şehir Stadyumu ile 38 spor tesisi yaptıklarını ifade etti.

Sağlıkta 545 yataklı, 8'i hastaneden oluşan toplam 64 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 517 yataklı Şırnak Merkez Devlet Hastanesi ile Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının inşaatının devam ettiğini aktardı.

TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta bugüne kadar 11 bin 111 konut yaptıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeleri kapsamında çok sayıda tünelin de yer aldığı çeşitli yol-inşa çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, Şırnak, şehir içi yolları ile Silopi, Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik geçiş yollarındaki üstyapı çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladıklarını bildirdi. Uzunluğu 179 kilometreyi bulan Nusaybin, Cizre, Silopi, Ovaköy demir yolunu elektrikli, sinyalli ve çift hatlı olarak yapmayı planladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlama çalışmaları süren Nerdüş ve Şenoba Barajları ile Bazamir Göleti'ni inşa edeceklerini kaydetti.

Vatandaşların rahatı için yaylalara, mesire alanlarına içinde her türlü ihtiyacı karşılayacak tesislerin yer aldığı dinlenme alanları inşa ettiklerini, yollarını yaptıklarını anlatan

Miting alanında, "Babalar sözünü tutar dedin, tuttuğun sözler dünyadan uzaya yol oldu", "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" yazılı Türkçe ve Kürtçe pankartlar yer aldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting alanına gelirken yol kenarlarında bekleyen vatandaşlar karanfillerle karşıladı.