Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da incelemelerde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.MALATYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Malatya’da incelemelerde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.