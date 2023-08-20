Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere, bugün Budapeşte'ye gidecek.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün resmi temaslar kapsamında Macaristan'a gidecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle yapılan ziyaretler kapsamında, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik ziyareti esnasında Cumhurbşakanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.