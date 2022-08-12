Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir arada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle buluştu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

https://twitter.com/RTEdijital/status/1558110353996881920