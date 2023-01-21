Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklığa çare baraj, baraj, baraj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı’nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz" dedi.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı’nda düzenlediği miting ile toplu açılış töreni gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.

https://youtu.be/JUZ9egfQzRQ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde Bursalılara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları…

Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin, girdiğimiz her mücadelede duasını da, desteğini de hep yanımızda bulduk. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah birlikte inşa edeceğiz. Tarımın, denizin, dağın, yeşilin, kuruluşun şehri Bursa bizimle oldukça inşallah üzerinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Bugün de hem şehrimizi hak ettiği eserlere kavuşturmak, hem sizinle muhabbet etmek için buradayız. Gençlerle programdan sonra coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sonra da Bursa Ticaret Odası'nın düzenlediği programda şehre katkı sunan iş insanlarımızla birlikte olacağız.

Az önceden emniyetten rakamları alıyım dedim. Yol boyu, yolun sağı solu doluydu. Verilen rakam şu. 120 bini bugün aştık. Sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle birlikte oldu. Aramızdaki bu sevgiden, gönül bağından aldığımız güç ile 2023'teki sınavımızı başarı ile vereceğiz. Sonra da yeni atılımlara yöneleceğiz.

Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, 127 farklı yatırımı bugün resmen açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının açılışını yapıyoruz.

Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin açılışını yapıyoruz.

Gemlik Büyük Kumlu Barajı'nı da bugün resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediye'miz, güncel bedeli 67 milyar lirayı geçen projeleri ilimize kazandırdı.

Yatırım tutarı yaklaşık 30 milyar lirayı bulan 128 tesisin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 12 milyar liraya varan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya varan özel yatırımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

14 milyar lira tutarında yapılacak yatırımın da şimdide hayırlı olmasını diliyorum. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bursa'ya ikinci üniversiteyi kurduk. Gençlik ve Spor'da 43 bin kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. 72 adet spor tesisi kurduk. Bursa'ya sosyal yardımlarda 7,2 milyar tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında şehir hastanelerimizin de yer aldığı 3764 yataklı 23 hastane yaptık. 3 sağlık tesisimizin yapımı da devam diyor. 25 bin 679 konut projesini de şehrimizde hayata geçirdik. İlk Evim kapsamında 8650 konut daha inşa edeceğiz. Yıldırım'da da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 birimin dönüşümünü gerçekleştirdik.

Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3.5 saatte, Eskişehir'e 2.5 saatte geçilebiliyor.

6 barajın inşaatı sürüyor. Sulama projeleri ile 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize 2.3 milyar lira destek verdik. TOGG fabrikasına ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 OSB kurduk. Bursalı iş insanlarımıza 17,3 milyar lira prim desteği sağladık. Bursa teknoloji OSB şehrimizin marka değerini artıracak, istihdam ve ihracatı artıracaktır. Doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 bine çıkardık.

İnşallah önümüzdeki dönem Bursa'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirecek yeni hizmet ve eserlerle sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa bugün çok güzel, bugün çok güzel bir gün. Cumhurbaşkanımız iniş yaptı. Kendisini karşıladık. Çok kıymetli bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız buradalar. Sizler bizi mahcup etmediniz. Cumhurbaşkanımız, "Bursa'da 10 binlerin huzurunda olacağız ve müjdeler vereceğiz" dedi. İnşallah müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyacağız. Bursalı hemşerilerimizin her birine teşekkür ediyoruz. İlk günden beri bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, “Gökdere Meydanı'nda bizleri büyük bir coşkuyla karşılayan tüm Bursalı kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Bugün hep birlikte tarihi bir günü yaşıyoruz. Türkiye yüzyılının Bursa'sına yakışacak birbirinden kıymetli açılışları yapıyoruz. Gururlu ve mutluyuz. Bundan tam 7 asır önce bu şehirde bir hilal doğdu. Medeniyetimiz bu şehirden kök saldı. Bereket, huzur ve mutluluk buradan dalga dalga yayıldı. Bursa'da medeniyetimizin izlerini taşıyan yerlerin başında tarihi Hanlar Bölgesi geliyor. Bursa'nın 50 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Bursa'ya zarar verecek yapıları kaldırdık. Ulucami ve çevresinde yeni yeşil alanları Bursa'ya kazandırıyoruz. Bizim adalarımızın emanet ettiği değerleri koruyacak çalışmaları yürütüyoruz. Hayalimiz ve hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var Bursa'ya çok daha güçlendirecek çalışmalarımızı Bursalı hanım ve genç kardeşlerimizle yapacağız. Tüm kardeşlerimizle yapacağız. Cumhurbaşkanımız rekor oylarla destekleyecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun. Nerede bir afet varsa orada olacağız. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşaa edeceğiz” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bursa meydanı doldurmuş kimsesizlerin kimsesi olan Cumhurbaşkanımızı bekliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Bereketli bir günde sizle buluştuk. Cumhurbaşkanımızın müjdelerini bekliyoruz. Sosyal hizmetlerimizle devletin desteğine ihtiyacı olan her bir vatandaşımıza el uzattık. Vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Kapısını çalmadık tek bir hane bırakmayacağız. Hizmete ihtiyaç olan herkese ayrı ayrı soruyor modeller geliştiriyoruz. Bugüne kadar hiç bir vatandaşımızı geride bırakmadık, bırakmayacağız. Sizlerin gayretiyle 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçtirecek ve kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.