Cumhurbaşkanı Erdoğan KumsMall AVM'yi açtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere geldiği Kayseri'de, en büyük bütçeli kamu yatırımı olan KumsMall AVM'nin de açılışını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği KumsMall Kayseri uluslararası mobilyacılar alışveriş merkezinin açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Eskkk 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Oda Başkanları, Erciyes KSS Başkanı Ercan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış için Mobilya Kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut KusmMall AVM içerisinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Erciyes KSS Başkanı Ercan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkanları yaklaşık 1 saat 2 bakan ve TOKİ Başkanı'na taleplerini iletti.

Ardından açılışa geçildi, açılış için konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezinin açılış törenine bütün dostlar hoş geldiler. Ve böyle büyük bir mobilya birimini açmış olacağız. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun” dedi.

Ayrıca açılışlarda kullanılan makasların anı olarak kurdele kesen kişilerde kalmasını isteyen Erdoğan, “Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak ve kurdeleyi o şekilde keseceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.