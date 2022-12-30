Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kübalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere iş birliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bermudez'e 1 Ocak Küba Millî Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.