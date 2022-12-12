Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrası rakamları tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında "Herkes hesabını yüzde 20'ler seviyesine göre yapsın" diyerek, yıllık enflasyon bir kaç ay içerisinde yüzde 40'lı rakamlara ineceğini, 2024'te ise tek rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, konuşmasında, öğrenciler ve gençlerin yanı sıra esnafı da rahatlatacak müjdeleri paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı yaklaşık üç saat sürdü.

Toplantı ardından Millete Sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsüne anayasal güvence konusunda samimi olan herkesi teklifi desteklemeye çağırdı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çok daha hayati önem kazandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi bunun için önce kendi içimizde mutlaka hayata geçirmemiz gereken hususlar bulunuyor. Birincisi, Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında vaktimizi ve enerjimizi boşa tüketen ortak geçmişimize haksızlık mahiyetindeki tartışmaları artık geride bırakmalıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli iradenin üstünlüğünden geri adım atılmayacaktır" dedi.

"HERKES KARŞILIĞINI ALACAK"

Erdoğan, yılbaşında her hareketlenmeyi izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceklerini söyledi.

Herkesin alın terinin karşılığı olarak kazanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ürettiği, sattığı, maliki olduğu malı veya hizmeti akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar aslında kendilerine de kaybettirdiklerini unutmamalıdır" dedi.

Erdoğan, yıllık enflasyonun bir kaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut yüzde 80'li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken halen etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru olmadığını söyledi. Erdoğan, "Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz" dedi.

SON DEPREMDE ETKİLENEN DÜZCE VE ÇEVRESİNDEKİ ESNAFIN KREDİ TAKSİTLERİNE ERTELEME

Düzce ve çevresinde 23 Kasım'da yaşanan depremin etki alanındaki esnaf ve sanatkara da müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden doğrudan zarar görüp görmediklerine bakılmaksızın bu bölgedeki esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi kullanmış olanların ödemelerini 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu. Erdoğan, "Böylece 7 binden fazla esnaf ve sanatkarımız 700 milyon liralık bir kredi geri ödeme yükünü 3 ay süreyle erteleme imkanına kavuşmuştur. Erteleme kararımızın Düzce'deki hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

https://youtu.be/PPOiKJty-HA

GENÇLERE BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ

Gençlere ve öğrencilere yönelik müjdeler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'başarı teşvik programı' olarak sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan, dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine net asgari ücretin yüzde 60'ı kadar destek vereceklerini söyledi.

4 yıllık örgün eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacaklarını, YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanlarında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak" dedi.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİLERİ 1.250 TL OLDU

"Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız" diyen Erdoğan, "Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık. Üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta bin 250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktorada 3 bin 750 liraya yükselttik. Türkiye Aile Destek Programı bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız" diye konuştu.