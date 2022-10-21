Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto parayla ilgili çalışmamız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası bünyesinde kripto parayla ilgili çalışma yürütüldüğünü açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen Blokzincir İstanbul Programı'na katıldı.

Her alanda olduğu gibi Türkiye'nin dijital dönüşümünün altında da AK Parti imzası olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkeye kazandırdıkları her eser ve hizmetin gerisinde dijital dönüşüm izlerinin görülebildiğini vurguladı.

Araştırma geliştirme harcamalarını 55 milyara çıkartarak millî gelirin yüzde 1'inin üzerine yükselttiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu harcamaların üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılması, sağlıklı ve doğru bir istikamette yol aldıklarının göstergesi olduğunu söyledi.

"Teknoloji çalışmalarının nüveleri olan Teknoparklarda da benzer bir gelişmeye şahitlik ediyoruz" diyen Erdoğan, "Hükûmete geldiğimizde 2 olan Teknopark sayımız bugün 59 şehrimize yayılmış şekilde, 81'i aktif ve 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır. Savunma sanayi, teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden, 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en somut yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknolojik şirketi sayımız 6'yı buldu. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle bir akıllı cihaz olan Togg'un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasını, kripto para alanındaki gelişmelerin sağladığını söyledi.

Son 10 yılda büyük gelişme gösteren bu teknolojinin sağladığı merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkânlarının, mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda yeni gelişen ve kulakların henüz alışkanlık kazanmadığı kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemlerinin hayata daha fazla girmeye başladığını belirtti.

"DİJİTAL VARLIKLAR TEKNOLOJİNİN YAKITI, BLOKZİNCİR İSE TEKNOLOJİNİN VASITASIDIR"

Dijital içeriklerin, fikrî mülkiyet değerlendirmelerinin blokzincir teknolojisi üzerinden güvenceye alınmasıyla süreçte yeni bir evreye geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şayet bir benzetmeyle ifade edecek olursak, dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır, aracıdır. Bu teknolojinin gıda tedarik zincirlerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus ve özelliği ise hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade, bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil, tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip eden değil takip edilen konuma ulaşmaktır."

"TÜRKİYE'Yİ DİĞER HUSUSLAR GİBİ BU ALANDA DA ÇAĞIN ÖNÜNE GEÇİRECEK HAZIRLIKLARI YAPMAK GÖREVİMİZDİR"

Bugünleri öngörerek TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nü, blokzincir teknolojisi çalışmaları için de görevlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki ilk laboratuvarı da 2016 yılında orada kurulduğuna dikkati çekti.

"Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir" diyen Erdoğan, "Diğer bakanlıklarımız da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Özel sektörümüzün blokzincir teknolojisi alanındaki faaliyetlerini de yakından izliyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarımızla üniversitelerimizle özel sektörümüzle bu alanda ülkemize katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Amacımız düzenlediğimiz bu etkinlikle blokzincir teknolojisinin idari, teknik, stratejik tüm yönlerinin iş sektörlerimize ışık tutacak şekilde tartışılmasını sağlamaktır. Elimizdeki imkânı her boyutuyla tanımadan fırsatları ve tehditleri değerlendiremez, dolayısıyla gereken altyapıyı oluşturma ve düzenlemeleri yapma yönünde sağlıklı adımlar atamayız. Siber dünya kavramı, siber uzaya doğru genişlerken Türkiye'yi diğer hususlar gibi bu alanda da çağın önüne geçirecek hazırlıkları yapmak görevimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize, hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

Etkinliğin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'yi, ekibini ve bu çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.