Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Konya Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının da bulunduğu; 18 milyar 466 milyon lira tutarındaki yatırımın toplu açılışını yaptı. Mevlana Meydanı’nda on binlerce Konyalıya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Selçuklu’nun başkenti, Mevlana’nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya’yı sevmeyenin kalbi kurur, kalbi" dedi.KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi, bakanlıklar, belediyeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile özel sektöre ait 18 milyar 466 milyon lira tutarındaki yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya ziyaretinde havaalanında Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

“KONYA CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ ESERLER KAZANDI”

Mevlana Meydanında on binlerce Konyalının katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün hemen karşımızda bulunan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız bu önemli proje Konya’ya çok önemli değer kazandırdı. Bununla birlikte Millet Bahçemizi, ASELSAN Konya’yı, Eyiste Viyadüğünü, Afşar Barajını, TOKİ’mizin yatırımlarını, organize sanayi bölgesinin yatırımlarının açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm açılışların hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Dedi.

2002 yılından itibaren AK Parti iktidarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Konya’nın çok önemli eserler kazandığını belirterek, tüm Konyalılar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya sevgisini biz biliyoruz. Bu meydanlardan Konya’ya olan ilgisini hep ifade etti. Ama Konyalıların da ona sevgisi her zaman çok yüksek oldu. Siz her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yüksek destek verdiniz. Bugün de bu meydandaki coşkunuzla bunu tekrar kanıtlıyorsunuz. Sizlerden Allah razı olsun.” Diye konuştu.

“MUHTEŞEM ŞEHİR KONYA DİYEREK HİZMET ETMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyalılara hizmet etmenin kendileri için şereflerin en büyüğü olduğunu ifade ederek, “Gökkubede hoş bir seda bırakacak eserler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle içerisinde 2 bin 208 konut, Millet Bahçesi, Bozkır Barajımız, yine sanayi dükkanları ve çevre düzenlemeleri, spor tesisleri, kamu binaları, sağlık kuruluşları ve ASELSAN Konya Silah Sanayi Fabrikası’nın da bulunduğu 18 milyar liralık eserlerimizi Konyalı hemşehrilerimize armağan ediyoruz. Konyalılar olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ufukta inşallah Türkiye Yüzyılı diyerek Yüzyılın Şehirleri diyerek, Muhteşem Şehir Konya diyerek hizmet etmeye gayret gösteriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Bakan Kurum, “Allah’ın yardımı, aziz milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Konya’mıza hizmet etmeye, taş üstüne taş koymaya, eser üretmeye aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. Davamız nettir, yolumuz bellidir, hedefimiz yedi kıtada nam salan büyük ve güçlü Türkiye’dir. Durmayacağız, çok çalışacağız. Konyalıların özü de ahlakı da ahde vefadır. Sizler ahde vefanın insanlarısınız. Bugün için değil, yarın için değil, hemen şimdi çalınmadık kapı, girilmedik hane, oturulmadık sofra, girilmedik gönül bırakmayacağız.” Dedi.

“MİLLET OLMA ŞUURUNU EN İYİ BU AZİZ MİLLET BİLİR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’nın Anadolu topraklarına sadece başkentlik yapmış bir şehir olmadığına, aynı zamanda bu toprakların manevi bekçisi olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başladı. Milletleri var eden yegane gücün birlik şuuru olduğuna vurgu yapan Bakan Koca, “Millet olma şuurunu en iyi bu aziz millet bilir. Tarih boyunca milli bilinci işaret eden nice birlik zamanları olmuştur. Cumhuriyetin ilanından 100 yıl geçti. Cumhuriyetin kuruluşunda gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu bugün de aynı şiddettedir. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüze bir hedef koydu; Türkiye Yüzyılı. Dışarıya karşı 85 milyonla birlik olan, dünyaya mesajı olan, küresel sorunların çözümüne katkı sağlayan bir Türkiye Yüzyılı geliyor. Gelecek yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak.” Açıklamasını yaptı.

“Konya bizim yüz akımızdır.” Diyen Bakan Koca şöyle devam etti: “Yarınların Türkiye’sinin inşası için bugün bize düşen çokça çalışmaktır. Yerelde Konya’mız için, bütünde Türkiye’miz için çok çalışmak zorundayız. Konya Anadolu’nun merkezinde güçlü bir sağlık üssüdür. Hoşgörünün menbaı olan şehrimizin hoş sedasını gönüllere olduğu kadar bedenlere de şifa olma potansiyelini sadece ülkemiz sathına değil, tüm dünyaya duyurmak şiarımız olmalıdır.”

“DOLU DOLU BİR KONYA PROGRAMI YAPACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasına Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde şehit düşen üç askere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. 3 buçuk aylık bir aranın ardından tekrar Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün inşallah hem toplu açılış törenimizle hem canlı bağlantılarımızla hem genişletilmiş İl Danışma Toplantımızla, hem gençlerle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı yapacağız.” Diye konuştu.

“KONYALILARA HUSUMET BESLEYENLER KENDİ KÖKLERİNDEN KOPMUŞ MANKURTLARDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Hele bir de bu muhabbet Daru’l-Mülk Konya’daysa hiç doyulmuyor. Konya’ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklunun başkenti, Mevlana’nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya’yı sevmeyenin kalbi kurur, kalbi. Merhum Tanpınar, ‘Bir başkent daima başkenttir, ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur’ diyor. Bozkır’ın vefalı evladı Konya’mız da onu susturmaya çalışanlara inat bin yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor. Konyalı olmak demek illa elinde etliekmek, ağzında Mevlana şekeriyle gezmek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası o vakur, o hikmetli, o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti olan Konyalılara husumet besleyenler, ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz, ilk gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Rabbime bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamd etsem azdır.” Cümlelerini kullandı.

“KONYA TUTULMAZ, KONYA YAKALANMAZ”

Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye, 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya, bin yıllık vatanımız Anadolu’nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklunun hatırasını 2071 vizyonuyla tekrar zirveye çıkarmaya, dışarda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya ‘hazır mıyız?’ diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘hazırız’ diye karşılık veren Konyalılara, “Sizi tutana aşk olsun, evelallah. Konya tutulmaz, Konya yakalanmaz. Maşallah. Selçuklunun asil evlatlarına, Mevlana’nın bendelerine, Bozkır’dan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır. Rabbim hepinizden razı olsun. Konya, sadece geçmişiyle övünen değil; aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerjiyle, kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini inşa eden bir şehirdir. Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni tezahürlerini, yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil; iş üretiyoruz.” Dedi.

“KONYA SİLAH ÜRETİMİNDE KÜRESEL BİR OYUNCU SEVİYESİNE ÇIKTI”

Konya’nın av tüfeğiyle başlayan silah üretimi serüveninde ASELSAN Konya ile küresel bir oyuncu seviyesine çıkarak hem kendisinin, hem ülkenin önünde yepyeni pencereler açtığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim sizleri nazardan korusun, kem gözlerden korusun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bilindiği üzere Konya, ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu 1.371 kilometrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü 420 metrelik tüneli, 6 kilometrelik Çumra bağlantısıyla gerçekten iftihar verici bir eser olan bir projenin açılışını yapıyoruz. Eğiste Hadimi Viyadüğü yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve iki adet kenar ayaklarıyla kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı Yüksek Hızlı Tren Garı ile çeşitli yol, kavşak ve restorasyon projelerini de bugün, buradan hizmete açıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından inşa edilen Konya Afşar Hadimi Barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık maliyeti ile ülkemiz tarımına önemli katkı yapacak bir eserdir. Sulama projeleri tamamlandığında 290 bin araziye bereket getirecek Afşar Hadimi Barajımız bu açılışta su toplamaya başlayacaktır. Su medeniyettir, su berekettir.” Diye konuştu.

“DARÜ’L-MÜLK KONYA’DA KAPSAMLI BİR İHYA PROJESİ HAYATA GEÇTİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentliği döneminde Dârü’l-Mülk olarak isimlendirilen Konya’da kapsamlı bir ihya projesinin hayata geçirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Şehrin 20 farklı noktasında kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisiyle bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir. Bugün açılışını yapacağımız Türbe Önü Çarşıları, neydi burası bakın ne oldu. Şehrin tarihi bölgesinin dokusuna uymayan yapıların tümü yıkılıp, projeye uygun şekilde yeniden inşasıyla ortaya çıkan 564 milyon liralık bir yatırımı buraya yaptık. Laf değil icraat yapıyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR’İN 31 İLÇEDEKİ 2 MİLYAR 654 MİLYON LİRALIK YATIRIMI DA AÇILDI

“Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yürüten Konya, belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koymaktadır” diye konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyükşehir Belediyemizin merkezde ve 31 ilçemizde 2 milyar 654 milyon liralık yatırımla gerçekleştirdiği altyapı, yol, parke, asfalt, su, kanalizasyon projelerinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Karatay, Meram, Selçuklu belediyelerimizin toplam 923 milyon liralık yatırımla hizmete sunduğu eser ve hizmetlerinin resmi açılışını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz.” Dedi.

“BENZERİ GÖRÜNTÜLERİN YAŞANMAMASI İÇİN GEREKEN TEDBİRLER ALINMIŞTIR”

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevinde yaşanan üzücü olayla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aslında ülkemizin en modern tesisi olan barınakta görevli iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri ne yazık ki biz de üzüntüyle takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış, bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah’ın bir emanetidir. Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz. Eziyet etmeyeceğiz. Kötü davranmayacağız. Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunması ile ilgili en ileri yasal düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirmiş bir yönetim olarak başka aksi yönde hiçbir davranışa rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin.” Değerlendirmesinde bulundu.

“KONYA’MIZA 80 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI YAPTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu, belediye ve özel sektör olarak bugün Konya’mızda 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tüm bu yatırımların Konya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Konya’mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, iş insanlarımızı tebrik ediyorum. Ülkeye eser ve hizmet kazandırmanın anlamını, istihdamdaki her artışla, ihracat rakamlarındaki her yükselişte, insanların umutlarındaki her güçlenişte hep birlikte görüyor, yaşıyoruz. Konya’mızın manevi mimarlarından bir gönül sultanı ne diyor: ‘Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.’ Evet biz de ülkemize ve şehrimize kazandırdığımız eserlerimizle gönül sultanlarımızın gösterdiği istikamette; durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız. Biz bugüne kadar 80 milyar liralık kamu yatırımını Konya’mıza kazandırdık. Eğitimde 8.952 adet yeni derslik inşa ettik. 4 yeni üniversite açtık. Gençlik ve sporda 28.137 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 1 stadyum dahil toplam 113 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Konyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7 buçuk milyar lira tutarında destek verdik. Sağlıkta toplamda 3.280 yataklı 34 hastane dahil 108 sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtasıyla 28.181 konut projesini hayata geçirdik. Ayrıca Konya’da ‘ilk evim’ projesi kapsamında 7.655 konut daha inşa edecek, 55 bin altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsa verecek, ilk işyerim kampanyasıyla da 500 yeni iş yeri yapacağız. Dönüşümü tamamlanan hemen karşımızdaki Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı, cephe yenilemesi yaptığımız Alaaddin Caddesi’nin yanında eski stat yerine inşa ettiğimiz Millet Bahçesi ile yeşil aksı oluşturuyoruz. Şehrimizdeki 16 millet bahçesi projesinden 6 tanesinin yapımını tamamladık, 4’ünü de bitirmek üzereyiz. 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 1.265 kilometreye çıkardık. Yarısını trafiğe açtığımız Konya Çevre Yolu’nun kalan 15 kilometrelik kesimindeki çalışmalarımız devam ediyor, inşallah projenin tamamını 2 yıla kadar bitirmiş olacağız.” Dedi.

“KONYA’NIN TÜRKİYE YÜZYILI’NIN LOKOMOTİF ŞEHİRLERİ ARASINDAKİ YERİNİ YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ”

Alacabel Tüneli’nde önümüzdeki ay ışığı görecek projeyi 2024 yılında tümüyle bitireceklerini de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demir yollarında Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı’nı, Kayacık Lojistik Merkezi’ni, Konya Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı’nı, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nı tamamlayıp işletmeye açtık, mevcut hatları modernize ettik. Kayacık ile Konya mevcut gar arasındaki tren yolunu 4 hatlı hale getiriyoruz. Bunun iki hattını hızlı trenler kullanacak, diğer iki hattını ise Konyaray Projesi’yle banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılacak. Diğer raylı sistemlerle ilgili çalışmalar çeşitli safhalarda sürüyor. Konya Havalimanımızı yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasıyla tanıştırdık mı, genişlettik mi? Tarım ve Orman’da Mavi Tünel projesiyle suya kavuşturduk. Toplam 24 baraj, 31 gölet ve 6 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. 5 baraj ve 3 göletin inşası sürüyor. Sulama projeleriyle Konya’da yaklaşık 1 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 17 tesisle 800 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Şehrimizde 172 bin hektar alanda 140 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Konyalı çiftçilerimize yaklaşık 15 milyar liralık tarımsal destek verdik. Buradan Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerimize de bir müjde vermek istiyorum: Mavi Tünel’den bu üç ilçemize 25 milyon metreküp ilave su tahsisi yaptık. Yaklaşık 3 buçuk milyar liralık bir yatırımla bu 3 ilçemizin içme suyu sorununu tamamen çözüyoruz. İnşallah önümüzdeki ay ihalesini yapıp hemen inşaatına başlıyoruz. Şimdiden Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerimize hayırlı olsun. Sanayi ve Teknoloji’de; 3 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 22 araştırma geliştirme merkezi ile bir tasarım merkezi kurduk. Görüldüğü gibi Konya’ya kazandırdığımız eserleri saymakla bitiremiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha çok yatırımla Konya’nın Türkiye Yüzyılı’nın lokomotif şehirleri arasındaki yerini daha yukarılara taşıyacağız. Tabii bunun yolu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdan geçiyor.” Sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KONYA’YA DEĞER KATACAK YATIRIMLARIN AÇILIŞLARI YAPILDI

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a telekonferans yoluyla bağlanarak ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın açılışını yaptı. Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bulunduğu Eğiste Hadimi Viyadüğü’ne, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin bulunduğu Taşkent Afşar Barajı’na ve 5 ilçeye verilecek doğalgaz için Altınekin ilçesinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yine telekonferansla bağlanılarak Konya’ya değer katacak önemli yatırımların açılışları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak yapımları tamamlanan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı esnafları ile TOKİ’de hak sahibi vatandaşlara anahtarlarını teslim etti.