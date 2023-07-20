Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den BM'ye çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, 'eşit iki devletin birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrısını yineledi.KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti’nin açılış töreninde konuştu

Törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkü’nün Ada’daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı’nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Daha modern ve kapasiteli terminal binası, turizme doğrudan katkısının yanı sıra, daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etüdünden inşasına ve işletmesine kadar, böylesine önemli bir eserin hizmete sunulmasının her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkleri, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da çağrısına kulak vererek, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. 'Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrımı yineliyorum."