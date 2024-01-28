Cumhurbaşkanı Erdoğan kilise yetkilileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili kilise yetkilileriyle telefonla görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir programı için uçakta yaptığı görüşmeyi videolu olarka İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold… pic.twitter.com/htQMqiXgPX — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 28, 2024
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