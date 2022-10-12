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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

GÜNDEM 12.10.2022, 11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere saat 08.40'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Astana'ya gitti.

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