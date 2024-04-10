Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan’da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.