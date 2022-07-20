Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye gidiyor

GÜNDEM 20.07.2022, 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'ye gidiyor

Kayseri’de 23 Temmuz Cumartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan toplu açılış töreninde; Kocasinan’ın 350 milyon TL değerindeki 44 yatırımın resmi açılışı yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılışı yapılacaklar arasında; okul, kentsel dönüşüm konutları, restorasyonu biten tarihi yapılar, Kayserispor parkı ile dev parklar, Kasapoğlu Cami, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok proje bulunuyor. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik parolasıyla Kocasinan’a yeni bir soluk getirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin geleceğine yönelik büyük yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Her hizmeti ve yatırımı, Kayserilileri mutu etmek maksadıyla yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti. Yapılan hizmetlerle Kocasinan’ı teknolojinin, sanatın, kültürün, bilimin, sporun ve eğitimin merkezi haline getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Özellikle ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediyeyiz. Bu çerçevede doğrudan vatandaşımıza dokunan kentsel dönüşüm konutlarımız, dev parklar, yaşam alanları ve diğer yatırımlarımızın resmi açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 23 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan toplu açılış törenine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarla Kocasinan’ı geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Bizim için önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bu zamana kadar şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara nasıl götürebileceğimizin gayreti içerisinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

AÇILIŞI YAPILACAK TESİS VE YATIRIMLARIN BAZILARI;

Uğurevler okul, Uğurevler kentsel dönüşüm konutları, restorasyonu biten tarihi yapılar, Kayserispor parkı ile dev parklar, Kasapoğlu Cami, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırmaları gibi pek çok proje bulunuyor. Resmi açılışı yapılacak olan yol yenileme ve yeni yol çalışmaları kapsamında ise toplam 62 bin 650 metre uzunluğunda yollara; 213 bin ton temel malzeme ile 381 bin 380 ton dolgu malzemesi kullanılarak, 114 bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirildi ve yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Temmuz 2022
İmsak 03:50
Güneş 05:42
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:39
Yatsı 22:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31