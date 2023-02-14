Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostluğunu unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketine ilişkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesaj göndererek, "Kara gün dostluğunu unutmayacağız" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Hükûmet Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek gerek zirvenin gerekse zirve sırasında yapılacak istişarelerin, dünyada barış ve adalete katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ çıkardığı insan sayısının 8 binin üzerinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesaj marifetiyle de olsa zirve katılımcılarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, depremin ilk anlarından itibaren devletin ve milletin tüm imkânlarını afet bölgesi için seferber ettiklerini, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm durumu ilan edildiğini vurgulayarak deprem bölgesinde olağanüstü hâl uygulamasını başlattıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, zirveye ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

https://twitter.com/tcbestepe/status/1625427127733727233

"BU AFET ULUSLARARASI DAYANIŞMANININ ÖNEMİNİ GÖSTERDİ"

"Kimi ülkeler bizzat arayarak kimisi kurtarma ekiplerini göndererek kimisi yardım kampanyaları düzenleyerek Türkiye ile dayanışmasını ortaya koydu. Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergilediğiniz bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Koronavirüs salgını döneminde dünyanın dört bir yanına gönderdiğimiz yardımlarımızda Hazreti Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var.' sözünü düstur edinmiştik. Bugün de Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Balkanlar'a, Avrupa'dan Körfez Bölgesi'ne kadar yüz milyonlarca dost ve kardeşimizin bizlere uzattıkları yardım ellerine şahit oluyoruz. Kısıtlı imkânlarına rağmen, elindeki avucundaki varını, yoğunu ülkemize gönderen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum".

KÖRFEZ ÜLKELERİNE BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Dünyanın doğal afetler, iklim değişikliği gibi nedenlerle dünya ekonomisi zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, "2030 gündemine ulaşma imkanı azalıyor. Küresel iletişim dünyamızın geleceği açısından belirleyici olacaktır. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunu tüm hitaplarımda vurguluyorum. Türkiye ile Körfez ülkeleri, bölgemizin güveni ve istikrarı için temel ekseni teşkil ediyor. Kendi bölgemizin güvenliğini Körfez ülkelerinin güvenliğinden ayrı görmediğimizi vurguluyoruz" diye konuştu.