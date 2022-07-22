Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eyüpsultan'da (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da yaptığı açılış töreninde 'tahıl krizi' ile ilgili dünyaya müjdenin İstanbul'dan verileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yerel yönetimin 41 ayda 41 eser toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Eyüpsultan Belediyesi'nin yaptığı eserleri sıralayan Erdoğan, hizmetlerden ötürü Belediye Başkanı Deniz Köker'e teşekkür etti.
Tarım koridoruıyla ilgili sıkıntıların aşılarak imzaların İstanbul'da atılacağını söyleyen Erdoğan,"Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukryana temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.
https://youtu.be/vARzFWBnIwg
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