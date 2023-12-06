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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da acil dönüşüm 5 yılda tamamlanacak

GÜNDEM 06.12.2023, 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da acil dönüşüm 5 yılda tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında iç ve dış gelişmelere yönelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentsel Dönüşüm Yasası ile afete hazırlık konularına vurgu yapan Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüme yönelik 350 bin konutun inşa edilerek, hedefin 5 yılda acil dönüşümü tamamlamak olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı ardından Millete Sesleniş konuşması için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış politikada gerçekten yoğun bir gündemi geride bıraktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik diplomasi trafiğinin devam ettiğini, terörle mücadelede de kararlı olduklarını kaydetti.

Erdoğan, yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla bir fetret devri yaşayan muhalefet yönetimindeki belediyeleri de gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.

Konuşmasında iklim krizine de dikkati çeken Erdoğan, iklim krizi gerçeğiyle ne kadar çabuk yüzleşirsek ülkemize yansımalarını da o derece hızlı kontrol altına alabileceklerini belirterek, COP28 ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALIYORUZ"

Üretim, istihdam ve ihracatta olumlu artışın rekorlarla sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu kontrol altına aldıklarını söyledi. "Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz" diyen Erdoğan, hiçbir ekonomik ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışlarını yakından takip ettiklerini kaydetti.  Büyüme hedeflerinden en küçük bir sapma olmadığını belirten Erdoğan, son verilere göre istihdamın 32 milyona ulaştığını, işsizliğin ise yüzde 9,2'lere gerilediğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nda bir sonraki dönemi atılım süreci olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028'i siyasi, ekonomik, beşeri ve askeri bakımdan sayılı güçler arasına giren ülke arasında karşılayacaklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Dengeyi sarmayacak, kayıpları giderecek sürecin devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında çalışanların ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak, hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacağını kaydetti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım pogramlarına dâhil ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını bin 500 TL ila 3 bin 500 liraya yükselttik.  Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza her ay aktardığımız kaynak tutarı 450 milyon liradan 850 milyon liraya çıktı" dedi.

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

10 ay evvel yaşanılan ve ekonomiye 104 milyar dolar ilave yük getiren deprem felaketine rağmen 85 milyonun hiçbir ferdini ihmal etmediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalarımızda en küçük bir aksaklığa, en küçük bir ihmale izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. İnşasına başlanan 250 bin bağımsız bölümden 46 binini yılbaşından önce hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKA SORUNUDUR"

Kentsel Dönüşüm Kanunu'na da vurgu yapan Erdoğan, yeni getirilen düzenlemelerde rant sağlama amacı ya da hak sahiplerinin başka bir bölgeye gönderilmesi söz konusu olmadığını söyledi. Kentsel dönüşümü siyasete alet etmenin Türkiye'ye ihanet etmek olduğunu öne süren Erdaoğn, İstanbul'da kentsel dönüşüme yönelik bilgilerde paylaştı. Erdoğan, 350 bin konutun inşa edileceği İstanbul'da hedefin 5 yılda acil dönüşümü tamamlamak olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 bütçesinde de deprem bölgesine 1 trilyon lira kaynak ayrıldığını sözlerine ekledi.

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