Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
GÜNDEM 17.09.2022, 09:00
Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
25
açık
Namaz Vakti 17 Eylül 2022
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|16
|2. Konyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|5
|13
|4. Beşiktaş
|6
|13
|5. Adana Demirspor
|6
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Altay
|6
|5
|15. Adanaspor
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|6
|9
|10. Leeds United
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|7
|7
|13. Aston Villa
|7
|7
|14. Bournemouth
|6
|7
|15. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|5
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü