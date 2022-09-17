Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.