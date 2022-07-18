Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabet etmek üzere Ankara Esenboğa'dan İran'a uğurlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran’a resmi ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı 19 Temmuz’da Tahran’da düzenleneceği kaydedildi.

İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün İran Cumhurbaşkanı’nın evsahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılımıyla Tahran’da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’na katılacağı kaydedildi.

Erdoğan'ın zirve dolayısıyla Rus mevkidaşıyla da ikili görüşme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaretine; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.