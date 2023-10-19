Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'indirim' çağrısına Malatya kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı ‘İNDİRİM’ çağrısına Malatya Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş bünyesinde bulunan 37 markette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatı doğrultusunda Cumhuriyetin 100. yılına özel en az 1000 üründe yılsonuna kadar maliyetine satış yapılması kararı alındı.

Esenlik tarafından başlatılan Dev Kampanya ile ilgili olarak 19 Ekim Perşembe günü Fahri Kayahan’da bulunan Esenlik Marketi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan marketteki ürünlerin etiket fiyatlarını inceledi. Ürünlerdeki fiyat indirimleri hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, “Esenlik Şirketi Malatya’mızın, halkın şirketidir. Esenlik Şirketi aynı zamanda tüm piyasada fiyatları regüle eden bir şirketimizdir” dedi.

Enflasyonla mücadele noktasında Esenlik marketlerinin önemli indirimler yaptığını ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelindeki çağrısına uyarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda şu an için en az bin üründe ciddi indirim başlatmış bulunmaktayız. Bu indirimlerden inşallah tüm Malatyalı hemşerilerimiz faydalanır. İnşallah bunun devamı da gelir diye ümit ediyoruz. Malatya’mıza hayırlı olsun diyoruz” dedi.

“ESENLİK FİYATLARI PAZAR VE HAL FİYATLARININ ALTINDADIR”

“Esenlik Şirketi Malatya’mızın, halkın şirketidir” diyen Başkan Gürkan, “Esenlik Şirketi aynı zamanda tüm piyasada fiyatları regüle eden bir şirketimizdir. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanımızın enflasyonu düşürme çağrısına icabet ederek Esenlik Şirketimiz de yaklaşık bin üründe maliyetine satışa gitmiştir. Yani kaç liraya alınmışsa halka arzı sağlanmıştır. Marketi gezerken hal fiyatlarıyla, Esenlik fiyatlarına baktığımda, Esenlik fiyatlarının daha düşük olmasının sebebini sorduğumda ‘Biz direk üreticiden alıp, reyona koyuyoruz’ dediler. Dolayısıyla Esenlik fiyatları pazar ve hal fiyatlarının altındadır. Yaklaşık bin ürünümüzde de bundan sonra yılsonuna kadar maliyetine satışlara devam edilecektir. Hem enflasyonun indirilmesi noktasında hem vatandaşımızın bu ekonomik yapı içerisindeki ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Esenlik Şirketi kendi üzerine düşen görevi yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir. Sadece Esenlik mi? MOTAŞ, MEGSAŞ aynı şekilde. Bugün 4 liraya ekmek satılıyor. Bu önemli bir hadisedir. Türkiye’nin en ucuz ekmeğini MEGSAŞ satıyor. Türkiye’deki en ucuz ulaşım yine Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MOTAŞ şirketi tarafından yürütülüyor. Diyeceğim şu ki; tüm şirketlerimiz şehrimizin, yüzyılın felaketinin etkilerini bir an evvel üzerinden atması ve şehrimizin eski günlerine dönmesi için el ele vererek, el birliğiyle bu şehri yeniden ayağa kaldırma gayreti içerisindedir. Esenlik Şirketimize Malatyalılar için ve Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak maliyetine satışlar başlatması ve vatandaşımızın geçim endeksinin daha rahat bir yapıda oluşturulması noktasında göstermiş olduğu gayretten, çabadan ve fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm Malatya halkına hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.