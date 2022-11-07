Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziray’ı kullandığı görüntüler paylaşıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gaziray’ı kullandığı görüntüleri paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1589327691999690752