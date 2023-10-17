Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, raylı sistem kararı Resmi Gazete’de... Kampüs-Çarşı hattı yatırım programında

Sakarya’nın merakla beklediği raylı sistem kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Adapazarı ile Serdivan ilçeleri arasında yapılacak Kampüs-Çarşı hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ulaşımda şehrin merakla beklediği raylı sistem projesiyle ilgili müjdeli haberi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Adapazarı ile Serdivan ilçeleri arasında yapılacak Kampüs-Çarşı hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilecek.

TARİHİ KARAR RESMİ GAZETE’DE

Kısa süre önce Ankara temaslarını yoğunlaştıran Başkan Ekrem Yüce, 4 farklı hat için hazırlanan raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sunmuş, bakanlığın Kampüs-Çarşı hattını gündeme aldığını açıklamıştı. Ziyaretin üzerinden geçen kısa süre içerisinde şehrin özlemle beklediği raylı sistemlerin ilk etabı için tarihi karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla raylı sistemlerin ilk etabı Kampüs-Çarşı hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırım programına alındı.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana şehri raylı sistemlerle buluşturmak adına yoğun gayret sarf ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Şükürler olsun. Şehrimiz ulaşımı için tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de raylı sistem projelerimizde 4 hattan biri olan Kampüs-Çarşı hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yatırım programına alındı. Şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

9 KİLOMETRELİK HAT

Atatürk Bulvarı’ndan üniversiteye uzanacak 9 kilometrelik hattın Kampüs ulaşımı için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Ekrem Yüce, karar ile birlikte Sakarya ulaşımı için yeni bir sayfa açıldığını kaydetti. Yüce, “Sakarya’mız için bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Raylı sistemin hayata geçirilmesindeCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, Sakarya Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Yunus Tever’e, MHP İl Başkanımız Oğuz Alkaş’a, emeği geçen bakanlık ve büyükşehir bürokratlarımıza, Ankara’daki ve şehrimizdeki STK genel başkanlarına, il başkanlarına ve heyetlerine,Sakarya basınının yönetim kurulu başkanı ve çalışanlarına ve raylı sistemin hayata geçmesi için çaba gösteren, desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sakaryamız için tarihi öneme sahip bu projeyi hep birlikte başardık. Raylı sistem şehrimize hayırlı olsun” dedi.