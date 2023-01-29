Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda’daki Türklere telefonla hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin katılımıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen "Hollandalı Türklerle Halk Buluşması" etkinliğe telefonla katılarak Türklere hitap etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin katılımıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen "Hollandalı Türklerle Halk Buluşması" etkinliğine telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada "Kur'an-ı Kerim’in koruyucusu hâkim-i mutlak olan Allah'tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar." dedi.

Hollanda'daki vatandaş buluşmasına gösterilen ilgi için teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de bugün Denizli'de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda büyük bir kalabalığa hitap ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler şu anda 14 Mayıs'ın heyecanını yaşıyorsunuz. Sizler 14 Mayıs'ta sadece ülkemize değil tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceksiniz." diye konuştu.

Seçime hazırlanan tüm görevlilere Türkiye'den selamlarını gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "Bu yolculukta ortaya koyduğunuz vefayı, aidiyeti, inancı, kararlılığı, Cumhurbaşkanınız olarak en kalbî duygularla selamlıyorum" dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim’in koruyucusu hâkim-i mutlak olan Allah'tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Tevrat'ı koruma kararı alanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar. Biz yolumuza kararlıkla devam edeceğiz. 14 Mayıs şimdiden hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Genel Başkanı Köksal Kuş da Fransa ve Belçika'daki Türk toplumunu ziyaret ettiklerini, Hollanda'da yaşayan Türklerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyeceklerini, bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türk Hava Yolları Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Ömer Serdar, UİD Genel Başkanı Köksal Kuş, UİD Hollanda Bölge Başkanı Hasan Tekten ve Hollanda'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı