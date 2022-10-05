Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep gençlerle yol yürüdüm

Ankara'da "Tam Bana Göre Festivali"in açılışında gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarılarınızla, kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan öz güveninizle gurur duyuyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı "Tam Bana Göre Festival"de yaptığı konuşmada "Siyasete çok erken yaşlarda gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzüm. 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum" dedi.

Geçen yıl 2 milyon gencin katıldığı festivalin ikincisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivalin Ankaralılara, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Başkent Millet Bahçesi'nin 5 gün boyunca yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden gastronomiye, yazar buluşmalarından konferanslara uzanan geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edileceğini, gençlerin eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Parti'li belediyelerin kendileriyle ilgili çalışmalarını bizzat görme, öğrenme fırsatı bulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival kapsamında 100 bin nüfusun üzerindeki 150 belediyenin stant ve etkinliklerini gençlerle ve vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Böylece belediye başkanlarının ülkenin her köşesinden gençleri bir araya getirdiğini, gençliğin gündemini takip etme imkânı sağladığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen seneki festivalin verimli geçtiğini kaydederek, "Festivale iştirak eden gençlerimiz başta olmak üzere, herkesten olumlu tepkiler aldık. Sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda, belediyelerimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin sayılarını daha da artırdık. Tamamen gençlerimize yönelik butik projeler geliştirdik. Yerel Yönetimler Başkanlığımız gençlerimizle sürekli irtibat halinde. Genel merkez gençlik kollarımız bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize ulaşma hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçları giderecek sorunlara çözüm üretecek pek çok yatırım, eser ve hizmeti devreye aldığını aktardı.

Gençlerin sadece ailelerinin değil ülkenin de geleceği olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler, bizim aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Sizler büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarlarısınız. Siyasete çok erken yaşlarda gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzüm. İlk günden bu yana 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum. Türkiye’nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına giden yolu gençlerimizle beraber aştık. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle görevden alınana kadar 4,5 yıl boyunca genç ve dinamik bir ekiple İstanbul’umuza hizmet ettik. Karahisar'a giderken bizleri uğurlayan mahşeri kalabalık içinden en ön safta yine gençlerimiz vardır. Yeni bir yola çıktığımız 2001 yılında milletin umudu AK Parti’yi yine gençlerimizle kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde Meclis grubumuzda, partimizin yönetim kademelerinde gençlere güvendik, sizlerin heyecanınızdan istifade ettik, yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Tüm karar alma süreçlerine gençleri dâhil ettik. Muhalefet 'Meclis'i çoluk çocuk ile dolduracaksınız' derken gençlerimizin tıpkı seçim gibi seçilme yaşlarını da 18'e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün pek çok gencin milletvekili, bakan veya bürokrat olarak ülkeye ve millete aşkla hizmet ettiğini ifade etti.

İş dünyasında, genç girişimcilerin varlığı ve ağırlığının günden güne arttığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz, sadece akademide, siyasette ticarette değil savunma sanayinden ileri teknolojiye kadar her alanda öncü rol oynuyor. Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen TEKNOFEST gençliği, maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarınızla kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan öz güveninizle gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını da sizlere birlikte inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haksız, hukuksuz, keyfi bahanelerle kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler hamdolsun geride kaldı." dedi.

"Seçim günü geçtikten sonra gençlerin dönüp yüzüne bakmayanlar, sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi görünce değiştirecek yol arayanların şimdi gençlere ulaşma adına kendilerini düşürdükleri komik durumları ibretle takip ediyoruz. İşte gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, ardından bugün 'Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz.' dedi. Bunlar yalancı, yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen, yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok, buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler çünkü dürüst değiller. Bugüne kadar gençlerimizin hayrına tek bir adım atmayanlar şimdi çıkmış 'Benimle misiniz?' diyerek gençleri adeta sorguya, adeta hesaba çekiyorlar. Grup toplantılarında gençleri hizaya dizip yoklama alanları yüzümüz kızararak izliyoruz."