Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 6 milyar doları aşmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayii hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır" dedi.İZMİR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizin bu dönüm noktasını anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST de bunlardan birisidir" dedi.

TEKNOFEST coşkusundan TEKNOFEST'in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirmek istediklerini kaydeden Erdoğan, "Bu amaçla tek bir il yerine TEKNOFEST'i üç ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'nın misafiri oldu. TEKNOFEST Ankara'da çoğu genç 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Tam 4 gün boyunca Ankaralı gençlerimiz gerçek manada bir teknoloji şöleni yaşadı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. TEKNOFEST'in şehrimize, ülkemize, milletimize bilhassa siz sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İleri teknoloji ülkemiz yerine 10 bin kilometre uzakta arayanları da İzmir'e davet eden Erdoğan, "Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var" dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcı protokolle birlikte Teknofest pozu verdi.