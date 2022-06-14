Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akyurt'ta havadan incelemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen Ankara’nın Akyurt ilçesinde havadan incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Ankara'da devam eden sağanak nedeniyle yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.

Hatırlanacağı gibi Ankara'da 7 Haziran'dan bu yana aralıklarla etkini olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınlarında 4 kişi yaşamını yitirmişti.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1536682414939971584