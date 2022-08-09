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Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan inceledi... Erdoğan gemide brifing alıyor

GÜNDEM 09.08.2022, 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan inceledi... Erdoğan gemide brifing alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni havadan inceledi.MERSİN(İGFA) - Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi bugün göreve başlıyor.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene katılacak.

Öncesinde gemiyi havadan inceleyen Erdoğan, kendisini taşıyan helikopter gemiye iniş yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu sıralar gemide brifing alıyor.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1556960236904275968

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