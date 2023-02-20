Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Süryani toplumu temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a yaptığı ziyarette, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ile görüştü.HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'a geçmeden önce Hatay'da Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius 2. Efrem Kerim ile görüştü. Görüşmeye, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Metropolit Joseph Bali, Rahip Haitham Bahhu ve Ghassan Al Chami ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik ettiği görüşmeye ilişkin fotoğraf sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı.

https://twitter.com/iletisim/status/1627687290947395585