Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürünün yaşatılmasında fayda görüyoruz

Bursa İznik'te gerçekleşen Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göçebe Oyunlarını, dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonuyla önemli gördüğünü söyledi.BURSA (İGFA) - Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan ve daha önce 3 kez Kırgızistan’ın Çolpon Ata kentindeki Issık Kul gölü kıyısında yapılan Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsü, Bursa’nın İznik Gölü kıyısında başladı.

https://youtu.be/svP_54K8LLo

"Türkiye'nin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum" diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan etkinliğin detaylarını paylaştı.

Pandemi dolayısıyla 2020 yılında yapılması gereken Göçebe Oyunları'nın bu yıla ertelenmek zorunda kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yılda bir düzenli olarak sürekli gelişerek, renklenerek devam edecek Göçebe oyunları'na her türlü katkıyı yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

"İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebe kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz" diyen Erdoğan, "Göçebe kültürünün yaşatılmasında fayda görüyoruz. İstiklalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten yörük çadırını ifade ediyoruz. Pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak olan oyunları düzenleyenleri tebrik ediyorum. Katılımcılara başarılar diliyorum. Dostlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/_ezf3mckO74

Programda Türk balasının Cumhurbaşkanı takdim ettiği su, Cumhurbaşkanı tarafından tay kazanına döküldü.

102 ülkeden 3000’den fazla sporcunun katıldığı, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökpar-kökbörü, geleneksel okçuluk, atlı okçuluk sporlarında yarışlar düzenlendi.

Atlı okçuluktan geleneksel okçuluğa, kökpar-kökbörü gibi geleneksel oyunlar katılımcılara büyük bir heyecan yaşatacak olan ve 2 Ekim'e kadar sürecek Göçebe Oyunları'nda katılımcılar için alanda birbirinden farklı kültür sanat, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları, uygulama atölyeleri, gastromoni, evrensel tatlar, İznik köylü pazarı, yöresel ikramlar, yemek alanları hazırlandı.

Çocuklar içinse Rafadan Tayfa, binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri gibi aktiviteler yer alacak. Katılımcılar için ayrıca kamp ve karavan alanları kurulurken gün boyu aralıklarla Türk Yıldızları gösteri yapacak ve sevilen sanatçılar sahne alacağı kaydedildi.