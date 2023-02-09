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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te
GÜNDEM 09.02.2023, 12:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da dün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetzedelerle bir araya geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'in ardından Kilis ve Osmaniye'yi de ziyaret etmesi bekleniyor.
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