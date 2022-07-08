Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan haberin detayına göre görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.