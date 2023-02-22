Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik'te tedavi görenleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Etlik Şehir Hastanesi kampüsündeki Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği isimler arasında Adıyaman'da, 3 gün kaldığı enkaz altından Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan 19 yaşındaki Songül Göksu ile Hatay'da enkaz altından 3'üncü gün çıkarılan ve Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Adana'dan Ankara'ya nakledilen 14 yaşındaki İnci Aşit de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer de eşlik etti.