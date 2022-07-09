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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü
GÜNDEM 09.07.2022, 18:40
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve ayrıca tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlikler diledi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC halkının Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık ve huzur dolu bir bayram diledi.
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