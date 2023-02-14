Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elleriniz dert görmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası’ndaki Kabine Toplantısı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek görevlilere hitap etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'da yapacağı Kabine Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Gece-gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu çok çok mübalağalı da bir ifade değil. Dünyadaki tüm Deprem konusunda konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyoruz" dedi.

Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, sel afetlerinde nasıl kısa zamanda bunları inşa ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Bu millet bu tür felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan da kalkacak. Hiç endişemiz yok. Millete vereceğimiz sinyallerle, morallerle, milletimiz de AFAD'dan aldığı sinyallerle umutlu olacaktır. Biz size güveniyoruz, endişemiz yok. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, eliniz dert görmesin" diye konuştu.

https://youtu.be/R7QE3B8IlQo