Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi için sabır ve destek istedi... Mısır taban alımı fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat süren Kabine Toplantısı ardından ekonomi programına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları TL mevduatlara dönmeye davet eden Erdoğan, ekonominin olumlu sonuçları için sabır ve destek istedi. TMO'nun mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulanacağını açıklayan Erdoğan, eğitime yönelik de müjdeler verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Gaziantep ve Mardin’deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceklerini söyledi.

Cumurbaşkanı Erdoğan, Eylül'ün ilk haftasında üç ülkeyi kapsayan Balkan Turu'na çıkacağını açıkladı.

"KÖKTEN ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiklerine herkes şahit olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna Rusya savaşında gösterdiği barışçıl adımın diğer alanlarda da önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, "Amacımız Putin ile Zelenski’yi ülkemizde bir araya getirerek krizi kökten çözmek" diye konuştu.

https://youtu.be/4YpNa2uU370

EKONOMİDE KÖKLÜ DÖNÜŞÜM YAPTIK

"Son dönemde bizi en çok zorlayan konunun ekonomi olduğu bir gerçektir" diyen Erdoğan, "Enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Yaklaşık 1 yıldır yaşadığımız yüksek enflasyonu sadece bize değil, vatandaşlara da yapılmış bir büyük haksızlıktır. Enflasyon rakamlarımızın çok yüksek seyretmesi elbette üzücü. Dikkat edilmesi gereken ekonomi üzerindeki etkisidir.Kimse kusura bakmasın. Eski Türkiye artık geride kaldı. Ekonomi politikasını da kendi ihtiyaçlarımıza ve çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Tarihin en yüksek üretim, ihracat, istihdam rakamlarına ulaştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye kendi ekonomik modeli sayesinde tehditlerin üstesinden gelmeyi başarmıştır” dedi.

“MALİYET ODAKLI ENFLASYON VAR”

Yüksek enflasyonu düşürecek tedbirleri aldıklarının altını çizen Erdoğan, "Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Sıcak para sömürgesi olmaya asla rıza göstermeyeceğiz. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Bizim ekonomi modelimizde herkes kazanacak" dedi.

SABIR VE DESTEK İSTİYORUZ

Erdoğan, konuşmasında ekonomi programından başlıklara da yer verdi. Erdoğan, vatandaşları Türk Lirası mevduatlara dönmeye davet etti. Erdoğan, ekonomi programının olumlu sonuçlarının kısa sürede görüleceğini kaydetti.

MISIR ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Mısır tabn alım fiyatına ilişkin de müjdeyi veren Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hasat dönemi alım destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulanacağını duyurdu.

"BU YIL ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARININ YANINA YARDIMCI KAYNAKLARI DA ÜCRETSİZ VERECEĞİZ"

Eğitim öğretime yönelik hazırlıkların devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak öğrencilerin masalarında hazır edileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlere de müjde verdi.